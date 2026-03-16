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Guale TRÁNSITO

Vecinos del Blvd. Pedro Jurado expresan preocupación por la alta velocidad y falta de seguridad vial en la zona

Vecinos del Blvd. Pedro Jurado y Jordán advierten que motociclistas y vehículos circulan sin respetar normas de tránsito y es un riesgo permanente intentar cruzar la calle. En la zona hay una plaza y temen por los niños que juegan en el lugar.

16 Mar, 2026, 19:04 PM

El reclamo se intensificó luego del grave siniestro entre dos motos ocurrido este domingo, donde una persona resultó con lesiones graves.

 

Un grupo de vecinas e integrantes de la comisión vecinal dijeron a RADIO MÁXIMA que “es terrible la velocidad en esta calle, ahí en la esquina ocurrió el choque ayer, y acá a media cuadra tenemos la plazita, cada vez que los chicos vienen a jugar tenemos que cuidar que no se vayan a cruzar solos porque es un peligro. Lo mismo pasa con las personas mayores o con dificultad para cruzar rápido, les hacemos los mandados para evitar que los atropellen”, relataron.

 

Agregaron también que han solicitado al municipio se tomen medidas de control y seguridad vial “porque acá pasan a toda velocidad, sin cascos, sin luces muchas veces, ya hay estrellas amarillas pintadas y no queremos otra. Que se pongan reductores de velocidad quizá sería una solución sino se puede poner semáforos, aunque las motos pasan por los costados, pero al menos un poco van a bajar la velocidad”

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