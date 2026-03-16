Vecinos del Blvd. Pedro Jurado expresan preocupación por la alta velocidad y falta de seguridad vial en la zona

El reclamo se intensificó luego del grave siniestro entre dos motos ocurrido este domingo, donde una persona resultó con lesiones graves.

Un grupo de vecinas e integrantes de la comisión vecinal dijeron a RADIO MÁXIMA que “es terrible la velocidad en esta calle, ahí en la esquina ocurrió el choque ayer, y acá a media cuadra tenemos la plazita, cada vez que los chicos vienen a jugar tenemos que cuidar que no se vayan a cruzar solos porque es un peligro. Lo mismo pasa con las personas mayores o con dificultad para cruzar rápido, les hacemos los mandados para evitar que los atropellen”, relataron.

Agregaron también que han solicitado al municipio se tomen medidas de control y seguridad vial “porque acá pasan a toda velocidad, sin cascos, sin luces muchas veces, ya hay estrellas amarillas pintadas y no queremos otra. Que se pongan reductores de velocidad quizá sería una solución sino se puede poner semáforos, aunque las motos pasan por los costados, pero al menos un poco van a bajar la velocidad”

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