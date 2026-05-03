Se negó al control de alcoholemia, amenazó a los agentes y terminó detenido

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00, cuando personal de Tránsito, junto a efectivos policiales y de Prefectura, realizaba un operativo en el lugar. Según se informó, el conductor se negó a realizar el test y, cuando se disponían a retener su vehículo, reaccionó de manera violenta.

El individuo habría amenazado e intentado agredir al personal interviniente, lo que motivó la intervención de efectivos de Comisaría Segunda, que procedieron a su reducción y detención.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia por el delito de resistencia a la autoridad.