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Guale POLICIALES

Se negó al control de alcoholemia, amenazó a los agentes y terminó detenido

Un hombre de 28 años fue detenido en la mañana de este viernes en la zona de Costanera Sur luego de protagonizar un incidente durante un control de alcoholemia.

3 May, 2026, 19:59 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00, cuando personal de Tránsito, junto a efectivos policiales y de Prefectura, realizaba un operativo en el lugar. Según se informó, el conductor se negó a realizar el test y, cuando se disponían a retener su vehículo, reaccionó de manera violenta.

 

El individuo habría amenazado e intentado agredir al personal interviniente, lo que motivó la intervención de efectivos de Comisaría Segunda, que procedieron a su reducción y detención.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia por el delito de resistencia a la autoridad.

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POLICIALES ALCOHOLEMIA CONTROL COSTANERA SUR

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