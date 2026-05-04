Trágica madrugada: en un incendio murió un joven de 28 años y está grave una mujer de 55

En horas de la madrugada de este lunes, alrededor de las 03:00, se produjo un incendio de gran magnitud en una vivienda ubicada en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan, en jurisdicción de Comisaría Novena, zona de la escuela Sagrado Corazón.

El siniestro afectó por completo el domicilio. Personal policial de Comisaria Novena, tomó conocimiento del hecho a través del Comando Radioeléctrico y la intervención de Bomberos, quienes trabajaron intensamente en el lugar para sofocar las llamas.

Como consecuencia del incendio, se constató el fallecimiento de un joven de 28 años en el interior de la vivienda. Asimismo, una mujer de 55 años fue rescatada por los bomberos y trasladada de urgencia al hospital local.

De acuerdo al informe médico, la mujer se encuentra internada en terapia intensiva, en estado reservado. Presenta quemaduras en miembros superiores e inferiores (brazos y piernas), además de lesiones en el rostro y en las vías aéreas.

En el lugar intervino personal de Comisaría Novena, División Policía Científica, Bomberos y médico policial, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes.

Respecto al origen del incendio, se encuentra en etapa de investigación. Cabe destacar que la vivienda no contaba con conexión eléctrica.