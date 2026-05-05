Una nueva Unidad de Terapia Intensiva Movil mejora la respuesta ante emergencias en la ciudad

En el marco de una política de articulación entre el Gobierno nacional, el Gobierno de Gualeguaychú y el sector cooperativo, la Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencia Integrada Vida Emergencias Médicas sumó una Unidad de Terapia Intensiva Movil destinada a mejorar la atención de emergencias en la ciudad.

Durante la entrega estuvieron presentes el intendente Mauricio Davico; la viceintendente Julieta Carrazza; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el responsable del área de Cooperativas, Joaquín Páez; y concejales.

El intendente Davico aseguró que "fortalecer el sistema de emergencias médicas es una prioridad, y hacerlo junto al cooperativismo y el acompañamiento del Gobierno nacional nos permite cubrir de mejor manera la salud de los vecinos de Gualeguaychú"

“Es un proyecto que veníamos trabajando hace muchísimo tiempo. Gracias a la gestión del intendente Mauricio Davico y al acompañamiento de Joaquín Páez pudimos concretarlo. No es solo para la cooperativa, es para toda la ciudadanía de Gualeguaychú”, expresó la presidente de la entidad, Mariana Casabella.

En esa misma línea, el responsable del área de Cooperativas, Joaquín Páez, señaló: “Esta incorporación no solo mejora la capacidad operativa de la cooperativa, sino que impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda a la comunidad. Cuando el Estado acompaña y las cooperativas cuentan con herramientas, pueden crecer y dar respuestas concretas en áreas sensibles como la salud.”

La unidad corresponde a una UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) y cuenta con equipamiento de última generación que permite la atención de pacientes en estado crítico durante el traslado. Entre sus principales características, dispone de respirador para adultos, pediátrico y neonatal, monitor multiparamétrico, desfibrilador, bomba de infusión y equipamiento completo para intervenciones de emergencia.

Además, la ambulancia incorpora tecnología y adaptaciones específicas como camilla hidráulica, sistema de oxígeno integrado, iluminación interna y externa, aire acondicionado, calefacción y estructura reforzada, lo que garantiza condiciones óptimas tanto para el paciente como para el equipo médico.

Desde la cooperativa señalaron que las gestiones comenzaron en 2024, en el marco de un trabajo articulado con el Gobierno local y el área de cooperativas, lo que permitió avanzar en la concreción del proyecto. En ese proceso también se contó con el respaldo de un apoyo financiero nacional destinado a la adquisición de una ambulancia UTIM equipada .

La incorporación de esta unidad representa un avance significativo en la atención prehospitalaria y permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones críticas, en un contexto donde la demanda del sistema de salud continúa en aumento.

Municipalidad de Gualeguaychú

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