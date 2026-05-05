Tiempos de cautela en el mercado inmobiliario de Gualeguaychú

El operador inmobiliario Joan Fleitas analizó en RADIO MÁXIMA el panorama actual en el mercado inmobiliario, y señaló que, aunque “no es la mejor época, tampoco es la peor. Estamos en un punto medio”, y aseguró que un factor que puede influir en la merma es la especulación.

“Hay mucha gente que piensa que los valores pueden seguir bajando. Hay un poco de temor de la gente, pero van avanzando con pie de plomo”, dijo.

Por su parte, respecto a los créditos inmobiliarios señaló, que “los montos a los que las personas pueden acceder, en muchos casos, no pueden comprar una vivienda según las expectativas que tienen en su mente. Vienen con un crédito y les cuesta conseguir lo que proyectaban que podían comprar”, afirmó.

El precio de una casa estándar se ubica hoy, entre los 100 millones de pesos aproximadamente. “Vendemos operaciones con crédito, pero es un porcentaje bajo en relación a la consulta”, ilustró.

Fleitas también se refirió a los valores de los alquileres y comentó que aunque los precios se mantienen estables, “hay una cuestión en el bolsillo de la gente, se nota, piensan en mudarse o piensan dos veces a la hora de alquilar. Lo que antes se alquilaba en un día, ahora tarda una semana, estando en precio razonable”, subrayó.