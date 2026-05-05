Siguen con pronóstico reservado la mujer del incendio y el motociclista del siniestro vial en Pueblo Belgrano

La mujer tiene pronóstico reservado por quemaduras graves con riesgo de vida, y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. En el incendio murió Agustín Guardia, de 28 años. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes.

También se encuentra en terapia intensiva un hombre de 73 años que sufriera un siniestro vial en Pueblo Belgrano en la tarde del domingo, en la intersección de Ruta Provincial Nº 42 y calle Pedro Ayala.

Un automóvil que circulaba en sentido norte-sur intentó girar hacia la izquierda para ingresar a la calle y colisionó de frente con la motocicleta que venía en sentido contrario. El conductor sufrió traumatismo cerrado de tórax, traumatismo de cráneo, fractura de fémur, fractura expuesta de tibia y peroné pierna izquierda, con riesgo de vida.

Por otra parte, mejora el estado de un hombre joven que resultara herido con un arma blanca el pasado sábado 25 de abril, en un domicilio de calles Juan B. Justo casi Misiones.

En la ocasión, el hombre fue agredido por un menor de 17 que es hijo de su pareja.

El agredido, de 27 años, cumple el noveno día en el Hospital Centenario, donde atraviesa un post operatorio por herida cortante, lesión pectoral media, con evolución favorable.

En tanto, recibió el alta en las últimas horas el menor de 17 años que fuera baleado por dos jóvenes de 23 y 24 años en jurisdicción de Comisaría Sexta.