Choque entre auto y moto en Pueblo Belgrano dejó a un hombre en terapia intensiva

Un motociclista resultó gravemente herido tras un choque ocurrido en la tarde de este domingo en la intersección de Ruta Provincial Nº 42 y calle Pedro Ayala.

El hecho se registró alrededor de las 18:30, cuando por causas que se investigan un automóvil que circulaba en sentido norte-sur intentó girar hacia la izquierda para ingresar a la calle y colisionó de frente con una motocicleta que venía en sentido contrario.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió traumatismos y fracturas de consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local, donde quedó internado en terapia intensiva en estado reservado.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Quinta, personal de Policía Científica, médico y mecánico policial, junto a agentes de Tránsito Municipal de Pueblo Belgrano, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados. Además, el test de alcoholemia practicado al conductor del automóvil arrojó resultado negativo (0,0 g/l).