Adicciones y marginalidad rodean la tragedia en la vivienda de calle Río Gallegos

Con el paso de las horas, MÁXIMA pudo confirmar que el joven fallecido en el incendio en la madrugada en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan, fue identificado como Agustín Guardia, de 28 años, quien enfrentaba serios problemas de adicciones, en tanto que la mujer que resultó con lesiones graves, es indigente y vivía en situación de calle.

Las adicciones, la marginalidad y la indigencia rodean la tragedia en este triste caso.

Un tío del joven fallecido manifestó en el móvil de RADIO MÁXIMA que “yo tenía muy poco trato por el problema de las adicciones, un tema difícil, él también tenía problemas con los padres”.

“Vivía solo, pero siempre estaba con algún otro. La Policía siempre venía por alguna u otra denuncia. Lo que pasó anoche fue la tercera vez, el año pasado dos veces hubo incendios…no tenía cocina, nada, no sé si dejaba algo prendido y así empezaba el fuego. El año pasado entró Defensa Civil, hizo un informe, pero nunca pasó nada. Era un final que ya estaba predestinado…”.

Vivienda frecuentada

La mujer es indigente, en situación de calle, y solía frecuentar la vivienda ahora quemada, al igual que otras personas.

El incendio se produjo en la madrugada de este lunes, y el fuego consumió por completo la vivienda.

Una vecina contó que “se escucharon golpeteos en la pared, se reunía con amigos y se escuchaba eso. Yo estuve intoxicada en el hospital, empecé con vómitos por el humo, yo tengo problemas de corazón”.

“El muchacho vivía solo, era de traer gente. Venía una mujer, pero no sé ni quién es”, agregó.

“El accionar policial, de Bomberos y del hospital fue muy rápido”, destacó la vecina.