Motociclista con fracturas por un choque en el Boulevard Montana

Un motociclista resultó gravemente herido en la noche de este domingo tras un choque ocurrido en la intersección de Santiago Díaz y Boulevard Montana.

El hecho se registró alrededor de las 21:00, cuando por causas que se investigan un automóvil que circulaba por el boulevard en sentido oeste-este intentó girar hacia calle Santiago Díaz. En ese momento fue impactado en su lateral por una motocicleta que se desplazaba en la misma dirección.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos y una fractura de muñeca, según el informe médico.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Tercera y personal de Tránsito Municipal, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Ambos vehículos fueron retenidos por falta de documentación obligatoria, mientras que el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 g/l).