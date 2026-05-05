Explotación sexual: un detenido y una mujer rescatada en Gualeguaychú

El Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso la detención de un hombre y rescató a una mujer, en el marco de una causa por explotación con fines sexuales.

MÁXIMA pudo saber que, como producto de una investigación que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el Dr. Hernán Viri dispuso el allanamiento de 2 domicilios.

En esas viviendas habría operado una posible red de trata de personas que explotaba a mujeres con fines sexuales. En el procedimiento se pudo rescatar a una víctima, la cual fue puesta a resguardo y asistencia de especialistas.

Además, se detuvo a un hombre y se secuestró diversa documentación de importancia relevante para la investigación, como también material estupefaciente y celulares, los cuales serán analizados.