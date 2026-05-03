Choque en la Autovía 14 dejó varios heridos y un conductor con convulsiones

El hecho se registró alrededor de las 10:00, cuando por causas que se investigan un Ford Focus impactó desde atrás a un Volkswagen Suran. Ambos vehículos circulaban en sentido Buenos Aires–Entre Ríos.

A raíz del choque, uno de los ocupantes sufrió una crisis convulsiva y fue asistido en primera instancia por automovilistas que pasaban por el lugar, hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, que continuaron con la atención hasta el arribo de la ambulancia. Luego fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

En el VW Suran viajaban un hombre de 34 años y una mujer de 46, ambos oriundos de Pacheco (Buenos Aires), quienes resultaron lesionados y fueron derivados al hospital. El vehículo terminó detenido a unos 800 metros del punto de impacto.

Por su parte, el Ford Focus era conducido por un joven de 24 años, acompañado por otros cuatro hombres de Concepción del Uruguay. Tras la colisión, el auto despistó y quedó en la banquina.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, Policía, Gendarmería Nacional, personal de Criminalística, servicios de emergencia y asistencia vial, quienes realizaron tareas de atención a los heridos, limpieza de calzada y ordenamiento del tránsito, que se vio reducido durante varias horas.