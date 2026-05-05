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Guale JUZGADO FEDERAL

Viri ordenó 25 allanamientos en el país: un negocio ilegal de cigarrillos por 32 millones de dólares al año

La fábrica está en San Luis. Allanamientos en Gualeguaychú, Paranacito, Concepción del Uruguay y otras ciudades.

5 May, 2026, 13:58 PM

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dispuso en las últimas horas 25 allanamientos en el país, en el marco de una causa por “falsedad marcaria, evasión fiscal y asociación ilícita”.

 

Se trata de un negocio por 32 millones de dólares al año a partir de la elaboración de cigarrillos Boxer y otras marcas desde una fábrica clandestina ubicada en San Luis.

 

En la fábrica encontraron una máquina MK8, que elabora 2 mil cigarrillos por minuto.

 

El negocio, además, tiene proyecciones a China, Brasil y Paraguay.

 

MÁXIMA pudo saber que la investigación se inició hace dos años desde la Fiscalía Federal a cargo del doctor Pedro Rebollo y personal de Inteligencia de Prefectura de Gualeguaychú y Villa Paranacito.

 

La investigación determinó que, en esta zona, el negocio funcionaba con una distribuidora importante en Concepción del Uruguay, y vendedores en Gualeguaychú, Paranacito y otras ciudades, donde también se realizan allanamientos.

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