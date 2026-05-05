Viri ordenó 25 allanamientos en el país: un negocio ilegal de cigarrillos por 32 millones de dólares al año

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dispuso en las últimas horas 25 allanamientos en el país, en el marco de una causa por “falsedad marcaria, evasión fiscal y asociación ilícita”.

Se trata de un negocio por 32 millones de dólares al año a partir de la elaboración de cigarrillos Boxer y otras marcas desde una fábrica clandestina ubicada en San Luis.

En la fábrica encontraron una máquina MK8, que elabora 2 mil cigarrillos por minuto.

El negocio, además, tiene proyecciones a China, Brasil y Paraguay.

MÁXIMA pudo saber que la investigación se inició hace dos años desde la Fiscalía Federal a cargo del doctor Pedro Rebollo y personal de Inteligencia de Prefectura de Gualeguaychú y Villa Paranacito.

La investigación determinó que, en esta zona, el negocio funcionaba con una distribuidora importante en Concepción del Uruguay, y vendedores en Gualeguaychú, Paranacito y otras ciudades, donde también se realizan allanamientos.