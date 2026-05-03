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Guale CHURROS COCO

Churros Coco inauguró su nueva sucursal con grandes novedades

Abre sus puertas a la madrugada, para los que busquen el desayuno. Se vienen chocolate caliente y tortas fritas.

3 May, 2026, 17:58 PM

Una de las responsables de la empresa contó en MÁXIMA que “esta nueva sucursal nace a raíz de que nos teníamos que mudar, y elegimos el local de Artigas 1639”.

 

La novedad, además, es que la nueva sucursal de calle Artigas estará abierta desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, de modo que quien vaya a trabajar al Parque Industrial o a otro lugar, podrá llevarse su desayuno.

 

Próximamente, en la sucursal venderán chocolate caliente, y las tortas fritas más ricas.

 

Igualmente, Churros Coco seguirá funcionando en el tradicional local de calle Rivadavia 657, que atiende “de lunes a lunes” de 13 a 21 hs de corrido.

En Concepción del Uruguay, Churros Coco atiende al público en Posadas 890.

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