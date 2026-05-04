“Fue más que un sueño”. La inolvidable experiencia de Carlos Moussou con La Renga en Gualeguaychú

Carlos Moussou, quien se moviliza en silla de ruedas, contó en RADIO MÁXIMA que “fue más que un sueño” la historia que vivió con La Renga este fin de semana en Gualeguaychú.

Carlitos dijo que había gestionado un lugar para ver el espectáculo de rock en el Espacio Astra el sábado pasado, pero sorpresivamente terminó como invitado especial y hasta pudo compartir una cena con los míticos rockeros argentinos.

“Yo no conocía a nadie, pero tenía acercamiento de la pareja del bajista, ella ha trabajado por la discapacidad, pero es mucha gente la que le escribe. El día de la prueba de sonido me fui a las cuatro de la tarde y me quedé hasta las 9 de la noche, pasaron en combi muy rápido, me quedé y no me pudieron ver”, relató.

Agregó Carlitos que “uno de seguridad me preguntó que hacía tantas horas ahí, y le expliqué que por mi condición física no podía estar con toda la gente, pero no tenía cupo. Me dijo que iba a ver mi caso. Al otro día me levanté totalmente desesperanzado, y me respondieron un mensaje que había mandado hace dos semanas a Silvina, la pareja del bajista, me dijo que me esperaban en La Posada del Puerto para saludarlos y sacarnos una foto”.

Siguió contando que “me dejaron pasar, no salieron afuera porque había gente, entré, saludé al bajista y al saxofonista, y empezamos a hablar de la discapacidad, de la columna en radio Máxima, les expliqué de mi condición física y me dijeron que fuera como invitado de ellos…y avisaron en seguridad”.

“Me atendieron con amor”

“Quiero agradecer a la gente de seguridad de gente, porque era imposible transitar por el Boulevard De León. Me hicieron pasar por un costado, me llevaron a un corralito de invitados, me sacaron y el bajista me dijo que esperara, y de pronto me dicen vení pasa, y estaba la banda completa en el camarín…y la verdad que me atendieron con un amor…y gente de seguridad me dijo…yo te vi por redes sociales, algo de no creer”.

“Les conté lo que hizo La Renga con su música por mí, cuando yo estaba mal…y ahora me regalaron púas…y me dicen…¿no querés quedarte a comer? Y ya que estaba me quedé a comer con ellos…estaban muy contentos y quieren volver a Gualeguaychú, no pensé que iba a tener esa suerte”.

“Yo esperaba la fotito así nomás. La banda se caracteriza por ser muy humildes más allá del estrellato… Yo nunca me lo imaginé…Fue más que un sueño…son personas que no dan notas, que no dan entrevistas, que no salen en la tele, es muy difícil sacarse fotos con ellos…”, dijo emocionado Carlos Moussou.