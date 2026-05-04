Nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica

El Gobierno municipal llevará a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita, en el marco de las políticas públicas orientadas a la salud ambiental y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Desde la Subsecretaría de Ambiente destacaron la importancia de estas acciones para el bienestar colectivo. En ese sentido, la subsecretaria Ivana Zecca señaló que “la vacunación antirrábica es una herramienta central para cuidar la salud pública y el ambiente. Estas jornadas reflejan un Estado presente que promueve la prevención y protege tanto a los animales como a la comunidad”.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo, de 10 a 12 horas, en la plaza Barrio Pitter, ubicada en la intersección de calles 2 de Abril y 21 de Septiembre. La atención será por orden de llegada y no requiere turno previo. En caso de lluvia, la jornada será suspendida.

La campaña está dirigida a perros y gatos mayores de 5 meses de edad, que se encuentren en buen estado de salud y hayan cumplido al menos 21 días desde su última vacunación. Los animales deberán asistir con correa y collar, o en transportadora, y acompañados por una persona mayor de edad.

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