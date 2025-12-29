Un bioquímico del Hospital Centenario fue seleccionado por American Society for Microbiology

La Sociedad Americana de Microbiología (ASM, por sus siglas en inglés) es la organización científica más importante del mundo en el área de la microbiología. Reúne a investigadores, docentes y profesionales de la salud de 100 países y cumple un rol central en la investigación, la formación y el desarrollo de políticas vinculadas a la salud.

La ASM selecciona por país a un sólo representante, siendo el bioquímico del Hospital Centenario el elegido de Argentina, y en total son 100 los convocados a nivel mundial.

Al respecto, el Bioquímico Pérez Duarte detalló que “fui seleccionado en un programa altamente competitivo que busca jóvenes científicos con proyección internacional, y en el cual fui elegido para representar a la Argentina. La selección se basa en la trayectoria académica, la formación científica y el potencial de impacto futuro, y apunta a fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se realiza en cada país”.

“Es un reconocimiento muy importante a nivel personal y profesional. La ASM es la principal sociedad científica en microbiología a nivel mundial, y haber sido seleccionado implica que el trabajo que uno viene realizando desde Argentina y sobre todo desde el interior del país tiene impacto y valor internacional”, resaltó.

Acerca de los logros científicos por los cual fue seleccionado, destacó que “trabajar en el área de microbiología, tanto desde el Laboratorio de Microbiología del Hospital Centenario como desde la docencia universitaria en la UNER, me permite desempeñarme en los ámbitos de la investigación, la formación académica y la aplicación del conocimiento en el área de la salud. Esta articulación entre ciencia, educación y práctica profesional fue uno de los aspectos que la ASM valoró especialmente al momento de seleccionarme como Joven Embajador en representación de la Argentina. En ese proceso, la ASM evaluó y siguió de cerca los trabajos de investigación que desarrollé”.

Finalmente, Ivan valoró que “es una forma de mostrar que desde Gualeguaychú se puede hacer ciencia de calidad y alcanzar reconocimiento internacional, incluso en contextos donde la investigación no cuenta con un respaldo económico. En mi caso, fue el resultado de mucho esfuerzo personal, horas de trabajo y una fuerte vocación por la microbiología. Ojalá este reconocimiento sirva para mostrar que desde Gualeguaychú se puede hacer ciencia de calidad y para incentivar a estudiantes y jóvenes profesionales de la ciudad a formarse y apostar por la investigación”.