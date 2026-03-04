Nuevo corte y desvío de tránsito por la reconstrucción del Boulevard Pedro Jurado

El Gobierno de Gualeguaychú inició la semana pasada la reconstrucción integral del boulevard Pedro Jurado, la cual tiene como objetivo que vuelva a tener una transitabilidad óptima una de las arterias con más circulación de la ciudad, sobre todo por el tráfico pesado y de carga.

Si bien en los últimos días el tráfico estuvo interrumpido mientras duraron las labores y se restableció al final de cada jornada, entre el martes y el miércoles quedará cerrado totalmente el tránsito vehicular en el tramo este del boulevard Pedro Jurado entre 10 de Junio y Angelelli, debido a que durante el miércoles se van a realizar trabajos de bacheo superficial, y para eso se necesita que ese tramo quede totalmente limpio y despejado.

La circulación volverá a ser habilitada en ese tramo cuando finalicen los trabajos que se realizarán durante la jornada del miércoles.

Ese mismo día, además, estará cerrado el tráfico vehicular por la mañana en el tramo de Pedro Jurado entre Angelelli y Gervasio Méndez por tareas de fresado.

Por tal motivo, se pide a toda la población paciencia por las tareas emprendidas, y buscar caminos alternativos para evitar congestiones y demoras.

Para evitar inconvenientes, la Dirección de Tránsito dispondrá señalización preventiva sobre el boulevard y en las calles adyacentes incluidas en el operativo.

Además, en el sector alcanzado por los trabajos quedará prohibido estacionar con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el despliegue técnico y optimizar la fluidez vehicular.

Municipalidad de Gualeguaychú

