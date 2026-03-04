Un clásico: verduras de la zona en la plazoleta Carlos Gardel

En diálogo con el móvil de MÁXIMA, los productores destacaron que trabajan con buenos precios y mencionaron que este verano “la producción se complicó por la falta de lluvia, por ahí se reduce la producción y tratamos de cuidar, se cosechó menos de lo que esperábamos”.

La falta de agua “afecta a la mayoría de las verduras, porque son menos los rindes, pero es más perjudicial el exceso de lluvias, cuando viene seco por ahí se puede mantener”, explicó uno de los productores.

“Todo lo que se vende acá sale de nuestras chacras, trabaja la familia en esto”, remarcaron.

Ventas y precios

“La venta viene bien, no nos podemos quejar, ya tenemos nuestra clientela. Siempre algo queda, pero la mayor parte se vende”, dijeron.

Además, expresaron que “en estos días lo que es tomate se vendió bastante bien en la temporada, a 2500 el kilo, y lechuga y rúcula lo que más se busca, eso se vende por atado a 1000 pesos”.

“El choclo está 1000 pesos cada uno, o dos por 1500. Los morrones los vendemos por unidad, cuatro por 1000. También hay zapallos por kilo, zapallito del tronco, zucchini, calabazas, coreanitas…”.

“Durante el resto de la semana, vendo los sábados en plaza San Martín frente a la Catedral y a algún negocio o clientes que buscan en mi casa”, dijo uno de los productores.