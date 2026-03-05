 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre tras una agresión a su pareja en la vía pública

Un hombre fue detenido en la mañana de este jueves luego de un episodio de violencia de género ocurrido en la zona de Boulevard De María y Tula Costa.

5 Mar, 2026, 16:16 PM

El hecho se registró alrededor de las 06:30, cuando efectivos de Comisaría Novena acudieron al lugar y encontraron a un hombre tendido en el suelo. A pocos metros se encontraba una mujer de 29 años junto a otro hombre.

 

Según relató la joven a los policías, el sujeto que estaba en el piso era su pareja y momentos antes la había agredido físicamente. También indicó que el hombre que la acompañaba era un amigo que intervino para defenderla.

 

De acuerdo a las primeras manifestaciones, la discusión se habría originado por una situación de celos. Los tres involucrados presentaban lesiones.

 

Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía de Género dispuso la detención preventiva del presunto agresor, la recepción de la denuncia formal de la víctima y la toma de declaración testimonial del testigo que intervino en la situación.

POLICIALES

