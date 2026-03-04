Jimena La Torre lo hizo de nuevo: anticipó los resultados del Carnaval

En diálogo con MÁXIMA, unas semanas antes del final, Jimena tiró las cartas y anunció que a Papelitos le aparecía la carta con el número más alto y la estrella, seguida de Marí Marí, O Bahía y Ará Yeví.

En la tirada de Jimena, apareció “el gallo (Marí Marí), peleando con un león (Papelitos)”, lo que anticipó la disputa noche a noche entre ambas comparsas.

Más allá de las críticas que recibió, cierto es que la famosa tarotista logró traducir el mensaje de la energía de cada comparsa a través de las cartas del Tarot.