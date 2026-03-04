 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CARNAVAL DEL PAIS

Jimena La Torre lo hizo de nuevo: anticipó los resultados del Carnaval

La tarotista Jimena La Torre, predijo con las cartas del Tarot, por segundo año consecutivo, los resultados del Carnaval de Gualeguaychú.

4 Mar, 2026, 10:12 AM

En diálogo con MÁXIMA, unas semanas antes del final, Jimena tiró las cartas y anunció que a Papelitos le aparecía la carta con el número más alto y la estrella, seguida de Marí Marí, O Bahía y Ará Yeví.

 

 

En la tirada de Jimena, apareció “el gallo (Marí Marí), peleando con un león (Papelitos)”, lo que anticipó la disputa noche a noche entre ambas comparsas.

 

Más allá de las críticas que recibió, cierto es que la famosa tarotista logró traducir el mensaje de la energía de cada comparsa a través de las cartas del Tarot.

Temas

CARNAVAL DEL PAIS

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso