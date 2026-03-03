 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TRANSPORTE

Beneficios SUBE para estudiantes y docentes se extienden hasta el 21 de marzo

La medida abarca los boletos de nivel Primario, Secundario, Universitario y Docente. El objetivo es asegurar que alumnos y profesores mantengan el acceso al beneficio en el transporte público mientras finalizan los trámites para el presente año.

3 Mar, 2026, 18:25 PM

Quienes todavía no hayan realizado la actualización correspondiente a inicio de año pueden efectuarla en estos momentos; en ese caso, el beneficio seguirá vigente hasta la fecha mencionada (21 de marzo).

 

A partir del 21 de marzo de 2026, será obligatorio presentar el certificado de alumno regular 2026 (o su equivalente para docentes) para renovar y mantener activo el beneficio. Las personas que ya tenían su tarjeta actualizada también deberán realizar esta renovación desde esa fecha con la documentación requerida.

 

Para consultas o realización de trámites, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Tránsito, ubicada en Presidente Perón 1239, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30 horas, o bien contactarse a través de GualeActiva.

 

De esta forma, se garantiza la continuidad del beneficio sin interrupciones durante el período de transición del ciclo educativo.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

TRANSPORTE Municipalidad ESTUDIANTES BENEFICIO

