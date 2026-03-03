Beneficios SUBE para estudiantes y docentes se extienden hasta el 21 de marzo

Quienes todavía no hayan realizado la actualización correspondiente a inicio de año pueden efectuarla en estos momentos; en ese caso, el beneficio seguirá vigente hasta la fecha mencionada (21 de marzo).

A partir del 21 de marzo de 2026, será obligatorio presentar el certificado de alumno regular 2026 (o su equivalente para docentes) para renovar y mantener activo el beneficio. Las personas que ya tenían su tarjeta actualizada también deberán realizar esta renovación desde esa fecha con la documentación requerida.

Para consultas o realización de trámites, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Tránsito, ubicada en Presidente Perón 1239, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30 horas, o bien contactarse a través de GualeActiva.

De esta forma, se garantiza la continuidad del beneficio sin interrupciones durante el período de transición del ciclo educativo.

