Guale MANTENIMIENTO

El Gobierno de Gualeguaychú repara y bachea más de 250 metros de calle España

Se trata de una intervención integral en la zona sur, entre Etchevehere y Belisario Roldán, con demolición de losas deterioradas y reposición estructural para optimizar la circulación en el sector del barrio Yapeyú.

3 Mar, 2026, 18:20 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta tareas de reparación y mantenimiento vial sobre calle España, en el tramo comprendido entre Etchevehere y Belisario Roldán, con una extensión total de 280 metros.

 

La intervención se localiza en la zona sur de la ciudad, en inmediaciones del barrio Yapeyú, y apunta a restituir condiciones adecuadas de circulación en un sector que presentaba deterioros estructurales.

 

Las acciones se concentran en la recomposición de la calzada en puntos donde se registraron intervenciones previas vinculadas a redes de agua potable y cloacas, las cuales estuvieron a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias.

 

En esos sectores se detectaron, además, desplazamientos de losas, fisuras longitudinales y transversales, juntas abiertas con pérdida de material y bocacalles comprometidas. Es por esto que, a partir de ese diagnóstico, el equipo técnico dispuso la demolición de los paños afectados mediante un martillo hidráulico montado sobre un retroexcavadora para efectuar la remoción del hormigón dañado y la posterior reconstrucción con nuevo material.

 

Durante el avance de obra se identificaron varias intervenciones sanitarias sobre la traza y, a una distancia aproximada de 50 a 60 metros, sectores con losas fuera de nivel y juntas totalmente degradadas.

 

Frente a ese escenario, se definió una respuesta integral que incluyó la rotura controlada de los paños inestables, la preparación de base y la ejecución de nuevas superficies de hormigón, con el objetivo de asegurar continuidad estructural y mejorar la transitabilidad.

 

El operativo se desarrolla con maquinaria vial específica, entre ellas retroexcavadora equipada con martillo demoledor, además de herramientas complementarias para corte, retiro de escombros y acondicionamiento del área intervenida.

 

La zona de trabajo permanece debidamente señalizada con vallas y conos para garantizar seguridad y ordenamiento del tránsito mientras se ejecutan las tareas.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

