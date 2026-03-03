El Gobierno de Gualeguaychú repara y bachea más de 250 metros de calle España

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta tareas de reparación y mantenimiento vial sobre calle España, en el tramo comprendido entre Etchevehere y Belisario Roldán, con una extensión total de 280 metros.

La intervención se localiza en la zona sur de la ciudad, en inmediaciones del barrio Yapeyú, y apunta a restituir condiciones adecuadas de circulación en un sector que presentaba deterioros estructurales.

Las acciones se concentran en la recomposición de la calzada en puntos donde se registraron intervenciones previas vinculadas a redes de agua potable y cloacas, las cuales estuvieron a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias.

En esos sectores se detectaron, además, desplazamientos de losas, fisuras longitudinales y transversales, juntas abiertas con pérdida de material y bocacalles comprometidas. Es por esto que, a partir de ese diagnóstico, el equipo técnico dispuso la demolición de los paños afectados mediante un martillo hidráulico montado sobre un retroexcavadora para efectuar la remoción del hormigón dañado y la posterior reconstrucción con nuevo material.

Durante el avance de obra se identificaron varias intervenciones sanitarias sobre la traza y, a una distancia aproximada de 50 a 60 metros, sectores con losas fuera de nivel y juntas totalmente degradadas.

Frente a ese escenario, se definió una respuesta integral que incluyó la rotura controlada de los paños inestables, la preparación de base y la ejecución de nuevas superficies de hormigón, con el objetivo de asegurar continuidad estructural y mejorar la transitabilidad.

El operativo se desarrolla con maquinaria vial específica, entre ellas retroexcavadora equipada con martillo demoledor, además de herramientas complementarias para corte, retiro de escombros y acondicionamiento del área intervenida.

La zona de trabajo permanece debidamente señalizada con vallas y conos para garantizar seguridad y ordenamiento del tránsito mientras se ejecutan las tareas.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas MANTENIMIENTO Municipalidad REPARACIÓN CIRCULACIÓN