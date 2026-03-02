 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale Familia

Nació Lila, la hija del intendente de Gualeguaychú

Mauricio Davico y Micaela Olivera recibieron a Lila, la segunda hija de ambos, que llegó en la mañana de este lunes.

2 Mar, 2026, 17:48 PM

La pequeña nació en las primeras horas del día en el Sanatorio San Lucas, en perfecto estado de salud. Tanto la mamá como la beba se encuentran muy bien, acompañadas por familiares y seres queridos.

 

Lila es la cuarta hija del jefe comunal y la segunda del matrimonio con Olivera, consolidando así una familia que hoy celebra la llegada de una nueva vida.

 

Desde el entorno cercano destacaron la felicidad que atraviesa la familia y agradecieron las muestras de cariño recibidas en las primeras horas tras el nacimiento.

Temas

Familia

