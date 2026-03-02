Nació Lila, la hija del intendente de Gualeguaychú

La pequeña nació en las primeras horas del día en el Sanatorio San Lucas, en perfecto estado de salud. Tanto la mamá como la beba se encuentran muy bien, acompañadas por familiares y seres queridos.

Lila es la cuarta hija del jefe comunal y la segunda del matrimonio con Olivera, consolidando así una familia que hoy celebra la llegada de una nueva vida.

Desde el entorno cercano destacaron la felicidad que atraviesa la familia y agradecieron las muestras de cariño recibidas en las primeras horas tras el nacimiento.

