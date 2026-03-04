Juane Villagra: “La comparsa fue un bloque, estuvieron bien todos los rubros”

Juane Villagra, el director de Papelitos, ganador del Carnaval de Gualeguaychú por quinto año consecutivo, dijo en MÁXIMA que la comparsa fue “un bloque”, al explicar que “estuvieron bien todos los rubros, sabíamos que era un bloque, que era muy difícil desmembrarlo y creo que quedó a la vista”.

Acerca de la temática “Vivos”, manifestó que “sabíamos que era una comparsa que no solo hablaba de Papelitos, hablaba del Carnaval, y a su vez hablaba de cada uno que es invisible en el rubro que le toque, es una forma de homenajear a ellos. Lo aplicamos en el Carnaval, pero es universal el mensaje y el Carnaval es un lugar ideal para poder rescatarlos, sabíamos que iba a ser una temática muy emotiva”.

Dijo que es “anecdótico” que sea el primer director con cinco triunfos consecutivos, y destacó que “para mí el mayor triunfo es poner a Papelitos en lo más alto, yo hace 31 años que estoy en la comparsa y circunstancialmente me ha tocado ser director los últimos ocho años”.

“Trabajamos mucho para este resultado, estamos convencidos de que se podía dar, así que muy feliz y satisfecho”, concluyó.