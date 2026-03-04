Comenzó la organización del Concejo Deliberante Estudiantil 2026

En el marco de los preparativos para la nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE), la viceintendenta y presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Julieta Carrazza y la responsable del Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú, Ana Severín, han sostenido una serie de reuniones destinadas a diagramar el cronograma de la edición 2026. Estas instancias buscan optimizar el desarrollo del programa, asegurando una mayor inclusión de las instituciones educativas y un enfoque en temas relevantes para la comunidad, como el ambiente, la educación y la accesibilidad.

El CDE, creado mediante la Ordenanza Nº 11.141/2008, representa un espacio clave de formación ciudadana y participación juvenil. Su objetivo principal es promover el pensamiento reflexivo y crítico sobre políticas públicas, fomentando la ciudadanía activa entre estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias. Cada institución puede participar con hasta tres estudiantes (un titular y dos suplentes) y un docente acompañante, quienes elaboran proyectos de ordenanza que se debaten y votan en sesiones simuladas del HCD.

En sus ediciones recientes, el CDE ha demostrado un impacto significativo en la vida cívica local. Durante la edición 2025, se aprobaron ocho proyectos de un total de nueve presentados, provenientes de siete instituciones educativas. Los temas abordados incluyeron el ambiente, la inclusión social, la educación y la accesibilidad.

Las reuniones entre Severín y Carrazza apuntan a fortalecer la participación, definiendo fechas clave para inscripciones, capacitaciones en oratoria y debates.

