La comparsa Papelitos ganó por quinta vez consecutiva el Carnaval del País

El voto de los jurados de las 11 noches del Carnaval de Gualeguaychú, determinó que nuevamente la copa sea para la comparsa Papelitos, del club Juventud Unida, dirigida por Juane Villagra.

El triunfo fue festejado en el Centro de Convenciones, donde se realizó la apertura de sobres con el veredicto de los jurados, bajo la supervisión del escribano Emilio Popelka.

Papelitos obtuvo 223,50 puntos, y el segundo puesto fue para la comparsa Marí Marí, de Central Entrerriano, con 220,50 puntos.

El tercer puesto fue para la comparsa O'Bahía, del Club Pescadores, que regresó este año y se mantendrá en el Carnaval, mientras que el cuarto lugar fue para la comparsa Ará Yeví, del club Tiro Federal, que va al descenso y el próximo año dará lugar al regreso de la comparsa Kamarr, del Centro Sirio Libanés.