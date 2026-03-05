 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Detienen a un hombre por violar una restricción y agredir a su madre

Un hombre de 40 años fue detenido este jueves al mediodía acusado de incumplir una medida judicial de restricción y protagonizar un episodio de violencia contra su madre en una vivienda de la zona de Schachtel y Jujuy.

5 Mar, 2026, 16:21 PM

El hecho se conoció alrededor de las 11:40, cuando un llamado anónimo alertó al Comando Radioeléctrico sobre la presencia del hombre dentro de la casa de su madre, una mujer de 68 años, pese a que tenía prohibido acercarse al domicilio. Según la advertencia, el individuo además estaría agrediéndola.

 

Al llegar al lugar, efectivos de Comisaría Cuarta constataron la situación y procedieron a la detención del hombre, verificando el incumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

 

El acusado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que interviene en la causa y continuará con las actuaciones correspondientes.

POLICIALES

