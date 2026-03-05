Se realizará una charla abierta y gratuita sobre adicciones y familia

“Adicciones y familia: de lo visible a lo invisible”, es una propuesta destinada a la comunidad con el objetivo de generar espacios de reflexión, prevención y acompañamiento frente a las problemáticas de consumo.

La actividad se realizará este sábado 7 de marzo, a las 15 horas en San Martín 1228. La Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Humano también formará parte de la iniciativa.

Durante el encuentro, integrantes del “Hogar Vida Nueva” compartirán su experiencia de trabajo en prevención, contención y resocialización de personas con consumos problemáticos, así como el acompañamiento a sus familias.

La organización desarrolla distintas acciones orientadas a la reconstrucción de vínculos, la promoción de hábitos saludables y la reinserción social, poniendo el eje en el trabajo comunitario y el acompañamiento integral.