Cristhian Gómez: “Para el club significa mucho el triunfo de Papelitos”

El presidente del club Juventud Unida, Cristhian Gómez, tras la victoria de la comparsa Papelitos, dijo en MÁXIMA que “lo soñábamos, habíamos hecho un trabajo increíble, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio”.

“La gente está feliz y es una alegría enorme después de tanto trabajo duro”, subrayó.

Destacó además que “para el club significa mucho, nos está reivindicando de a poco, vamos creciendo a paso firme y la verdad que cuando obtenés estos resultados, esto te da ánimo para seguir laburando”.

“Estoy muy contento con la comisión directiva, con el director, con los aguateros, los colaboradores, no es casualidad que tengamos el club que tenemos”, resaltó Gómez.