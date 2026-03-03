Desde las 20 se abren los sobres: esta noche se conoce la ganadora del Carnaval de Gualeguaychú

A las 20, en el Centro de Convenciones, comenzará el acto de apertura de sobres con el veredicto de los jurados que participaron en las once noches del Carnaval de Gualeguaychú.

Además, se conocerán los ganadores de las categorías: mejor batucada, mejor pasista, mejor portabandera, y mejor música.

Papelitos, del club Juventud Unida, buscará su quinto título consecutivo.

Marí Marí, la más ganadora de la historia del Carnaval del País, procura recuperar el triunfo luego de diez años sin títulos.

Ará Yeví, por su parte, llega con sed de revancha luego de que el año pasado se le escapara el triunfo por menos de un punto.

La comparsa O`Bahía, del club Pescadores Gualeguaychú, que también conoce el sabor de la victoria, llega también con sus expectativas.

Hasta ahora, el único premio individual se lo ha llevado Marí Marí, al obtener el primer premio su reina, Mari Ann Morrison.