Solidaridad por Alicia Montiel: sufrió un ACV, lucha por su recuperación y necesita ayuda para costear su tratamiento

La vecina de Gualeguaychú se encuentra internada en el centro CENER de General Galarza. Aunque los avances son notables y esperanzadores, los costos médicos mensuales superan los 5 millones de pesos. Su familia apela al corazón de la comunidad.

La vida de Alicia del Carmen Montiel, una trabajadora gastronómica de 50 años y vecina de Gualeguaychú, cambió por completo en enero de este año. Tras una jornada laboral, sufrió un ACV isquémico que afectó el lado izquierdo de su cerebro. Hoy, tras haber estado un mes en terapia intensiva en el Hospital Centenario luchando por su vida, Alicia da pelea en el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (CENER) en General Galarza.

Aunque su progreso es lento, la evolución que ha mostrado en estos meses es calificada por su entorno como "increíble". Manuel Ferrari, hijo de Alicia, dialogó con RADIO MÁXIMA y relató el difícil proceso que están atravesando, pero también la enorme esperanza que los sostiene.

"Cuando ingresó a CENER no podía mover la mano ni la pierna derecha, tenía la cara dormida, no podía hablar ni reconocer el entorno", detalló Manuel. "Hoy la recuperación es increíble. La semana pasada logró mover la pierna, actualmente reconoce todo, sabe lo que le pasó y puede formular oraciones simples. Incluso volvió a comprender el uso del celular y nos hace videollamadas".

Tan fuerte es el espíritu de Alicia que el pasado 7 de mayo le tocó pasar su cumpleaños internada en la clínica, donde lo celebró rodeada del afecto de los suyos y del personal médico. Ella está contenta, extraña su hogar, pero es plenamente consciente de que tiene que seguir luchando.

Una carrera contra los costos económicos

El gran obstáculo que hoy enfrenta la familia es el factor económico. Alicia trabajaba en relación de dependencia, pero no llegó a tener el alta de la obra social, por lo que toda la atención médica se está costeando de forma particular desde hace seis meses.

Los números son sumamente elevados para cualquier economía familiar: solo en medicamentos gastan más de $150.000 mensuales, mientras que la internación y el tratamiento en el CENER supera los 5 millones de pesos al mes. Los médicos recomiendan un mínimo de seis meses más de tratamiento, siendo lo ideal un año entero para garantizar su rehabilitación.

"La clínica entiende nuestra situación, pero todavía debemos la mitad de este mes", explicó su hijo. Para intentar cubrir los gastos, la familia viene realizando diversas actividades solidarias y ya planifican una venta de pollos para los próximos días.

Cómo colaborar

Para quienes puedan y deseen dar una mano a esta trabajadora y vecina de la ciudad en su camino a la recuperación, se encuentra abierta una cuenta para recibir donaciones económicas, por más mínimas que sean:

Alias de Mercado Pago: alimontiel.mp

Titular: Alicia Montiel

Cada aporte cuenta para que Alicia pueda seguir conectándose con el mundo, haciendo esas videollamadas que llenan de expectativa a su familia y, sobre todo, para que pueda volver a caminar y recuperar la vida que el ACV le interrumpió.