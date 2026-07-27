Motociclista sufrió una fractura al chocar contra un camión en el acceso a Gualeguaychú

El siniestro ocurrió alrededor de las 9 en la intersección de la ruta con la colectora de ingreso a la ciudad desde Buenos Aires y fue protagonizado por un camión Scania y una motocicleta Kawasaki Ninja 250 cc.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven, oriundo de Concepción del Uruguay, circulaba en sentido norte-sur cuando, debido a la escasa visibilidad provocada por la intensa neblina, impactó contra la parte trasera del camión, que transitaba delante de él a baja velocidad por la colectora de ingreso a Gualeguaychú.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Centenario.

Posteriormente, el médico de turno determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de codo derecho.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, con intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso las pericias mecánicas y las demás actuaciones de rigor.

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