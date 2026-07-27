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Guale CRECIENTE DEL RÍO

El club Regatas pide que retiren embarcaciones, ante el anuncio de repunte del río Gualeguaychú

El club ubicado en el Parque Unzué hizo público un comunicado para los socios.

27 Jul, 2026, 11:04 AM
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El club Regatas, ubicado en el Parque Unzué, pide a los socios que retiren sus embarcaciones, ante el anuncio de repunte del río Gualeguaychú para los próximos días.

 

En un comunicado, el club manifestó que “ante el pronóstico de un repunte en el nivel del río Gualeguaychú para los próximos días, solicitamos a todos los socios que poseen embarcaciones en el Club Regatas Gualeguaychú que las retiren con anticipación como medida preventiva y hasta que cese la alerta”.

 

Desde el club remarcaron que es necesario “retirar la embarcación a la brevedad”, además de realizar los trámites correspondientes en la entidad.

 

“Estas acciones nos permiten proteger las embarcaciones y colaborar con una mejor organización durante este período”, se indicó.

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