Habilitaciones realiza preinspecciones para asesorar a futuros comercios

Esta instancia permite que los vecinos conozcan, antes de concretar el alquiler de un inmueble, cuáles son las adecuaciones y modificaciones que deberán realizar para obtener la habilitación correspondiente. De esta manera, pueden evaluar con anticipación los costos necesarios para poner en funcionamiento su emprendimiento, siempre priorizando las condiciones de seguridad e higiene y la salubridad del servicio que se brindará.

El asesoramiento se realiza de manera conjunta entre Seguridad y Higiene, Bromatología, Obras Privadas y Planeamiento, garantizando una evaluación integral de cada proyecto comercial.

Para coordinar una preinspección, los interesados deben comunicarse por WhatsApp al 3446 531254 y enviar la siguiente información:

- Actividad comercial que se pretende habilitar.

- Número de TGI (Tasa General Inmobiliaria) del inmueble.

Desde Habilitaciones, se invita a quienes estén planificando la apertura de un comercio a utilizar este servicio, ya que constituye una herramienta de asesoramiento que facilita la planificación de la inversión y contribuye a que los establecimientos cumplan con la normativa vigente desde el inicio de su actividad.