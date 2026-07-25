Secuestraron un Volkswagen Vento con pedido de secuestro de la Justicia bonaerense

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 21:30 en la intersección de Molinari y 17 de Agosto, donde personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de efectivos de la Comisaría Octava, interceptó el vehículo tras una tarea investigativa.

Al verificar la documentación y consultar los registros correspondientes, debido a que el rodado estaba radicado en la provincia de Buenos Aires, se solicitó información a la Policía bonaerense. La respuesta confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro activo dispuesto por el Juzgado de Garantías N.º 8 de Lanús, en el marco de una investigación penal.

El vehículo era conducido por un hombre de 55 años, quien manifestó a los efectivos que lo había adquirido hacía aproximadamente dos meses y medio a otra persona.

Tras ser informada de la situación, la Fiscalía Auxiliar de turno dispuso el formal secuestro del automóvil, previo cumplimiento de las actuaciones de rigor.

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