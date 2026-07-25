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Guale POLICIALES

Secuestraron un Volkswagen Vento con pedido de secuestro de la Justicia bonaerense

Un automóvil Volkswagen Vento que tenía un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires fue secuestrado durante un procedimiento realizado el viernes por la noche en Gualeguaychú.

25 Jul, 2026, 17:45 PM
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El operativo se llevó a cabo alrededor de las 21:30 en la intersección de Molinari y 17 de Agosto, donde personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de efectivos de la Comisaría Octava, interceptó el vehículo tras una tarea investigativa.

 

Al verificar la documentación y consultar los registros correspondientes, debido a que el rodado estaba radicado en la provincia de Buenos Aires, se solicitó información a la Policía bonaerense. La respuesta confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro activo dispuesto por el Juzgado de Garantías N.º 8 de Lanús, en el marco de una investigación penal.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 55 años, quien manifestó a los efectivos que lo había adquirido hacía aproximadamente dos meses y medio a otra persona.

 

Tras ser informada de la situación, la Fiscalía Auxiliar de turno dispuso el formal secuestro del automóvil, previo cumplimiento de las actuaciones de rigor.

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