En medio de la niebla, pescadores apuestan por el pejerrey en el río Gualeguaychú

En la mañana de este martes, en medio de una densa niebla y el río crecido, varios pescadores de pejerrey comenzaron a probar suerte con sus cañas.

En la zona portuaria, se observó a pescadores que llegaron desde Concepción del Uruguay. “Por ahora la pesca viene floja, muy poquito”, manifestó uno de ellos.

“Dicen que va a ser bastante grande la creciente, pero en Gualeguaychú no se nota tanto”, dijo el pescador, quien explicó que “para el pejerrey, es mejor que esté movida el agua”.

Ante una consulta, otro pescador manifestó que “el pejerrey es la pesca que se hace en invierno, es la que nos gusta a nosotros”.

De cualquier manera, en la mañana de este martes las aguas del río Gualeguaychú estaban un poco crecidas (2,36m), pero más tranquilas de lo que los pescadores necesitaban.