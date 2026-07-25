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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre tras una denuncia por violencia de género y dio positivo en el test de alcoholemia

Un hombre de 40 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el marco de una causa por presunta violencia de género, luego de que su pareja denunciara un episodio de agresión mientras circulaban en un automóvil junto a tres menores.

25 Jul, 2026, 17:39 PM
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Según informó la Policía, la mujer manifestó que durante el trayecto ambos mantuvieron una discusión y que el hombre adoptó una actitud agresiva, produciéndose un forcejeo que le permitió descender del vehículo junto a los niños para pedir ayuda.

 

Con los datos aportados sobre el automóvil y su conductor, efectivos de la Comisaría Tercera y del Grupo Especial desplegaron un operativo que permitió localizar el rodado en inmediaciones de Mosto y Juan B. Justo.

 

Por disposición de la Fiscalía de Género de turno, el conductor fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

Además, en el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a la retención del vehículo y a labrar las correspondientes actuaciones administrativas.

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