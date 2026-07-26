Inician un plan de prevención sanitaria animal por la posible crecida del río Gualeguaychú

La subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, mediante la dirección de Veterinaria, inició un plan de prevención sanitaria diseñado para contener los riesgos derivados de posibles crecidas del río Gualeguaychú y el anegamiento de sectores costeros. El operativo contempla intervenciones operativas para preservar la salud animal y humana, con prioridad en los barrios de mayor vulnerabilidad.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, expresó que "la prevención es la herramienta más eficaz para cuidar el ambiente y proteger la salud de la comunidad. Desde el Gobierno trabajamos de manera planificada para reducir los riesgos antes de que ocurran las emergencias, promoviendo acciones que involucran el compromiso del Estado y el acompañamiento de la sociedad. Cuidar el ambiente también significa prevenir enfermedades, proteger a los animales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos que requieren una gestión responsable y sostenida".

Las tareas del programa incluyen el refuerzo de los esquemas sanitarios en refugios, donde se intensifican las campañas de desparasitación, la inoculación antirrábica y la aplicación de la vacuna contra la leptospirosis, una zoonosis con mayor probabilidad de propagación durante episodios de anegamiento.

Además, personal técnico comenzó a recorrer las zonas identificadas como críticas para inmunizar a los caninos y efectuar visitas casa por casa. En estas jornadas se difunden pautas de cuidado, se evalúan las viviendas para detectar presencia de roedores y se entregan rodenticidas junto con el instructivo para su manipulación segura.

Asimismo, se relevan predios situados fuera del mapa de inundabilidad con el fin de establecer espacios de resguardo temporal para animales en situación de calle o aquellos pertenecientes a familias que requieran evacuación.

La bacteria que causa la leptospirosis se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con agua, barro o superficies contaminadas con orina de roedores infectados. Frente a la suba del nivel de los cursos de agua, la inmunización canina, la higiene del entorno y el control de vectores resultan indispensables.

Desde la Subsecretaría se sugiere a los vecinos no acumular basura o chatarra en los patios, resguardar el alimento y el agua de los animales de compañía, tapar grietas o hendiduras en la edificación, sostener el esquema vacunatorio al día y emplear cebo raticida únicamente respetando las indicaciones técnicas.

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