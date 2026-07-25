Bomberos de Gualeguaychú se capacitan en "incendios estructurales"

Representan a la institución el Bombero Gabriel Brugna, el Cabo 1.º Luis Flores y el Sargento 1.º Pablo Piccini, quienes desarrollan actividades vinculadas al control de incendios estructurales, búsqueda y rescate, comportamiento de gases confinados, diferentes tácticas y técnicas de ataque, y comando de incidentes, mediante prácticas en un simulador especialmente diseñado para este tipo de intervenciones.

De la capacitación también participan integrantes de distintos cuarteles de bomberos voluntarios del sur de la provincia de Entre Ríos, favoreciendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades operativas.