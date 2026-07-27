La 3° Feria Internacional del Libro consolidó a Gualeguaychú como un polo cultural de la región

Con una destacada participación de la comunidad, este domingo finalizó la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú, que tuvo su inicio en 2024, impulsada en la presente gestión del intendente Mauricio Davico.

Durante tres jornadas los Galpones del Puerto y al Teatro del Puerto se convirtieron en espacios de encuentro para la literatura, la educación, el arte y el intercambio cultural. Más de 6.000 personas visitaron la feria a lo largo del fin de semana, consolidando al evento como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad y la región.

La jornada de cierre ofreció una programación variada que convocó a públicos de todas las edades. En el escenario principal se desarrolló el homenaje a Yamandú Cristoforone, la charla sobre neurodiversidad, el conversatorio “Me persigue una trompa”, encabezado por Valeria Kunzle, que invitó a reflexionar sobre el enojo y las herramientas para reconocer y acompañar las emociones en las infancias; la presentación de “El libro de las horas”, de Sol Rosales, una propuesta literaria para acercar a niños al aprendizaje de las horas a través de situaciones cotidianas; y la charla “Yo sin vos”, en la que la escritora Luciana Fernández Blanco abordó la violencia de género y el rol de la literatura como herramienta para sensibilizar, visibilizar y promover el diálogo.

La programación también incluyó la videoconferencia internacional sobre el Carnaval de Limassol, en la República de Chipre. La actividad se realizó en vivo desde el Museo del Carnaval de Limassol y contó con el saludo del embajador de Chipre en Buenos Aires, Stelios Georgiades, quien participó desde su país. Además, el público disfrutó de la intervención artística “Ecos de Venecia”, una de las propuestas más destacadas de esta edición por su puesta en escena.

En el Salón Fray Mocho, autores locales, regionales y nacionales continuaron presentando sus obras y compartiendo espacios de diálogo con lectores. A lo largo del día también se realizaron talleres, actividades participativas y propuestas destinadas a las infancias, mientras que los stands de editoriales y librerías mantuvieron una importante concurrencia de visitantes interesados en conocer las novedades editoriales y dialogar con escritores.

Los espacios permanentes de la feria también fueron protagonistas de la jornada. El Área Malvinas, el Museo Vivo de la Corneta Murguera, los Museos Municipales, la Biblioteca Sarmiento, las propuestas recreativas y el patio gastronómico completaron una experiencia cultural integral que fue disfrutada por familias, estudiantes, turistas y vecinos durante todo el fin de semana.

El cierre artístico estuvo a cargo de El Castillo de Eloisa, que brindó un espectáculo musical ante un importante marco de público. Del acto de cierre participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo, quienes agradecieron el compromiso de todas las áreas municipales, instituciones, autores, editoriales y trabajadores que hicieron posible el desarrollo de la Feria.

Durante su mensaje, Juan Ignacio Olano transmitió el saludo del intendente Mauricio Davico y destacó el trabajo conjunto de todo el equipo municipal. Asimismo, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de encuentro al expresar que “un pueblo con cultura, un pueblo con libros, un pueblo rodeado de lectura es cada vez más libre”.