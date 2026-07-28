Realizan autopsia en la morgue de Gualeguaychú a un cuerpo encontrado en Concepción del Uruguay

En la morgue de Gualeguaychú, se realiza la autopsia a un cuerpo encontrado en la noche de este lunes en Campichuelo, Concepción del Uruguay.

Según se informó, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En Gualeguaychú se determinarán las causas del fallecimiento y se avanzará en la identificación de la víctima, si fuera necesario.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que aguardan el resultado de las pericias para establecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades manejan como hipótesis principal que la víctima podría haber fallecido por ahogamiento.

La isla Campichuelo se ubica en el tramo inferior del Río Uruguay, un área entre Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina) y Fray Bentos (Río Negro, Uruguay). Es una zona de humedales, canales, pastizales y bosques ribereños.

Fuente: La Pirámide.Net