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Guale Aviso

Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes en Gualeguaychú

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta por tormentas aisladas, aunque algunas pueden ser localmente fuertes este lunes por la tarde.

26 Jul, 2026, 22:02 PM
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El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes.

 

Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

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