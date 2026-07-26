Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes en Gualeguaychú

26 Jul, 2026, 22:02 PM
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes.
Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e importante actividad eléctrica.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
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