Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes en Gualeguaychú

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

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