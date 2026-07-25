Más de 2.000 personas disfrutaron de la segunda jornada de la Feria Internacional del Libro

La segunda jornada de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú 2026 convocó a más de 2.000 personas, que recorrieron los distintos espacios del predio y participaron de una programación diversa que volvió a consolidar al evento como uno de los principales encuentros culturales de la región.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes disfrutaron de conferencias, presentaciones de libros, intervenciones artísticas, talleres, propuestas infantiles, recorridos por stands editoriales y espacios gastronómicos.

El escenario Olegario Víctor Andrade fue uno de los puntos de mayor convocatoria, con actividades que abordaron temas de actualidad y despertaron el interés de públicos diversos. Entre las propuestas destacadas estuvieron la charla “Enseñar en tiempos de inteligencia artificial”, a cargo de la licenciada Silvia Vilches; la presentación del libro Heart: mucho más que un libro; el conversatorio sobre literatura infantil inclusiva “Leer sin palabras. Libros para niños con autismo”; la intervención teatral “Memorias que caminan”; la conferencia de la politóloga Yanina Welp sobre la historia política de la democracia directa en Argentina; la charla “La Masonería: orígenes y desarrollo” y la presentación internacional “Azerbaiyán: Descubriendo la Tierra del Fuego”. En ese marco, los representantes de la delegación recibieron como obsequio una corneta murguera, símbolo del patrimonio cultural inmaterial de Gualeguaychú, como muestra de la identidad cultural de la ciudad y del intercambio entre ambas comunidades.

En el Salón Fray Mocho, el público acompañó durante toda la jornada las presentaciones de libros de autores locales, provinciales y nacionales, además de participar de espacios de intercambio entre escritores y lectores. También se desarrollaron talleres para niños y propuestas participativas que fortalecieron el vínculo entre la comunidad y la lectura.

Los stands de editoriales y librerías volvieron a ser uno de los principales atractivos de la feria. Cientos de personas recorrieron los espacios dedicados a las novedades editoriales, dialogaron con autores, adquirieron libros y participaron de las distintas actividades permanentes.

El cierre de la segunda jornada estuvo a cargo de la Banda Departamental de Río Negro (Uruguay), que ofreció un concierto multicultural ampliamente disfrutado por el público, poniendo el broche de oro a un día marcado por la participación, el intercambio cultural y el encuentro entre distintas expresiones artísticas.

La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú 2026 culminará este domingo 26 de julio, desde las 11 h, con una nueva jornada de actividades gratuitas que incluirá el homenaje a Yamandú Cristoforone, charlas sobre neurodiversidad, narrativa y escritura, el coloquio entre editores de Uruguay y Argentina, la presentación sobre violencia de género “Yo sin vos”, la videoconferencia sobre el Carnaval de Limassol (Chipre), la intervención artística “Ecos de Venecia” y el cierre musical a cargo de El Castillo de Eloisa.

Para consultar la programación completa y las novedades de la Feria Internacional del Libro 2026, las personas interesadas pueden seguir el Instagram oficial @feriadellibrogchu.

Municipalidad de Gualeguaychú

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