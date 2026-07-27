Cortes totales y parciales del tránsito en varios puntos de la ciudad por mejoramiento vial

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches son:
Patico Daneri entre Luis N. Palma y Rivadavia
1º de Mayo Nº 63
1º de Mayo Nº 130
1º de Mayo Nº 260
1º de Mayo Nº 491
1º de Mayo Nº 646
1º de Mayo, entre Jaureche y J. de Nevares
Con respecto a los cortes totales o de media calzada por hormigonado de baches están ubicados en:
9 de Julio Nº 245
Brasil Nº 120
Montiel y Colombo
Colombo Nº 274
Misiones Nº 85
Victoria Nº 273
Se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.
Se estima que estas interrupciones estarán vigentes hasta mediados de esta semana, aunque la duración depende de las inclemencias climáticas.