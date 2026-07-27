Prefectura Paranacito secuestró 1300 kilos de pescado no apto para consumo humano

En el marco de los controles preventivos que realiza la Prefectura Naval Argentina, personal de la Prefectura Paranacito llevó adelante un procedimiento que permitió detectar y secuestrar aproximadamente 1.300 kilogramos de pescado transportados en presunta infracción a la normativa vigente, se informó a MÁXIMA.

Entre las especies incautadas se hallaron ejemplares de dorado y sábalo, constatándose además la presencia de numerosos peces de tamaño considerablemente reducido y algunos que no se encontraban en condiciones aptas para el consumo humano.

Las actuaciones se realizaron en coordinación con los organismos competentes, que dispusieron las medidas correspondientes.

“Prefectura Naval Argentina continuará trabajando de manera mancomunada con las autoridades nacionales y provinciales, fortaleciendo los controles para prevenir la explotación indiscriminada de los recursos naturales y garantizar su preservación para las futuras generaciones”, se destacó en un comunicado oficial.

Temas COMUNICADO OFICIAL