Madrugada violenta por incidentes en dos boliches de Gualeguaychú

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 04:20 horas, personal de Comisaría Octava intervino en un bar ubicado en inmediaciones de calles Tropas y Pública, a raíz de un altercado entre varias personas.

Al arribar los efectivos observaron un tumulto de personas y tras controlar la situación, encontraron a un hombre de 42 años inconsciente sobre la vía pública, frente al acceso del establecimiento. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima habría sido agredida mediante un golpe de puño por un joven de 25 años, quien fue demorado en el lugar.

Se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Centenario, que trasladó al lesionado para su atención médica. Tras ser examinado, el médico de guardia determinó que presentaba lesiones de carácter leve. Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del presunto agresor, su traslado a sede policial y la realización de las actuaciones de rigor.

En el procedimiento colaboró personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, junto a efectivos de las Comisarías Primera, Segunda y Novena.

En tanto que, alrededor de las 05:15 horas, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino a raíz de un llamado que alertaba sobre dos hombres que se encontraban ocasionando disturbios en el exterior del local bailable Ghetto.

Según se informó, los involucrados arrojaban botellas contra el personal policial que cumplía servicio adicional y desobedecían las indicaciones del personal de seguridad del establecimiento, dándose posteriormente a la fuga en dirección norte.

Los sujetos fueron interceptados en la intersección de calles Bolivia y Luis N. Palma, donde, al momento de ser identificados, adoptaron una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas hacia los efectivos y resistiéndose al procedimiento policial.

Ante esta situación, ambos hombres, de 20 y 26 años, fueron aprehendidos y trasladados a Jefatura Departamental, previa comunicación con la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones de rigor por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

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