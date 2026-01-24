Se iniciaron las tareas de limpieza y puesta en valor de la plaza San Martín

Priorizando el cuidado de los espacios comunes, el Gobierno de Gualeguaychú comenzó la intervención de mejoras en plaza San Martín. Se trata de trabajos intensivos orientados a la recuperación integral de su infraestructura urbana y de los lugares de uso cotidiano.

Las tareas se desarrollan bajo la órbita de la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con intervención directa sobre sectores clave del espacio público de mayor superficie en el casco urbano de Gualeguaychú.

Este paseo público, uno de los más transitados tanto por vecinos como por visitantes, recibe una serie de acciones destinadas a mejorar condiciones de uso, seguridad, higiene y preservación del patrimonio urbano.

El abordaje combina mantenimiento correctivo, limpieza profunda y puesta en valor de equipamiento existente, con especial atención en áreas recreativas, circulaciones peatonales y elementos estructurales.

Entre los trabajos en ejecución se destacan las tareas de hidrolavado sobre los juegos infantiles con el objetivo de remover suciedad acumulada, restos orgánicos y agentes que afectan la durabilidad de los materiales.

Esta intervención alcanza pérgolas, barandas, juegos infantiles y sectores de apoyo, lo que permite recuperar color, textura y condiciones adecuadas para el uso público.

En paralelo, se realizan acciones de mantenimiento sobre los juegos destinados a los niños, uno de los puntos de mayor concurrencia dentro de la plaza. Las tareas incluyen limpieza integral, revisión de anclajes y acondicionamiento general de las estructuras, con el propósito de garantizar entornos seguros y funcionales para el esparcimiento.

Municipalidad de Gualeguaychú