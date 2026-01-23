Gualeguaychú impulsa un plan conjunto para mejorar la estética urbana del polo gastronómico

El programa de embellecimiento urbano tiene como objetivo jerarquizar el Polo Gastronómico de calle San Lorenzo, uno de los puntos más concurridos de la ciudad tanto por vecinos como por turistas.

Las acciones previstas incluyen la instalación de nuevas luminarias en las columnas de la peatonal, mejorando la iluminación y la seguridad del área, y la colocación de un cartel indicativo que identificará claramente a todos los comercios que forman parte del Polo Gastronómico de calle San Lorenzo.

Participan de la iniciativa, el gobierno de Gualeguaychú, empresarios gastronómicos de la calle San Lorenzo, con el acompañamiento de Coca Cola de Argentina, Frigorífico La Morena y Pinturería Helcias.

Desde el gobierno resaltaron que estas propuestas colaborativas, permiten mejorar la estética urbana, fortalecer la identidad de los espacios comerciales y acompañar el crecimiento de la actividad gastronómica local. Por su parte, los empresarios valoraron el compromiso de los sponsors y el trabajo articulado con el Estado para seguir consolidando a Gualeguaychú como un destino atractivo y ordenado.

Las tareas se verán en los próximos días y forman parte de una agenda más amplia de mejoras urbanas que buscan potenciar la experiencia de quienes transitan y disfrutan la ciudad.