Explosión e incendio en un colectivo durante tareas de mantenimiento

Este jueves, alrededor de las 12:20 horas, personal de Comisaría Cuarta realizando recorridas de rutina y al hacer paso por los galpones de Empresa Nuevo Expreso, sito en Av Primera Junta y Perito Moreno, toma conocimiento de un incendio originado tras una explosión en un colectivo de la empresa donde ya se encontraba trabajando personal de Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar, se informó que el rodado estaba siendo sometido a tareas de mantenimiento, específicamente la soldadura del tanque de combustible debido a un desperfecto, labor que era realizada por un mecánico.

Según manifestaciones de terceros presentes, se escuchó una fuerte explosión y, al verificar la situación, observaron al hombre con quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

El lesionado fue trasladado en ambulancia a centro asistencial privado para su atención médica, junto a otro hombre que presentaba un cuadro de crisis nerviosa. En tanto, el foco ígneo fue sofocado por personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

Desde la fiscalía en turno, se dispuso la intervención de personal de Policía Científica para la realización de fotografías, planimetría del lugar y la correspondiente entrevista al lesionado con heridas de carácter leves, y posibles testigos.