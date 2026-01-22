Le cortó el cuello a un joven para vengar a su hijo

Los sucesos comienzan en horas de la mañana del día miércoles 21 de enero, cuando un joven de 23 años con domicilio en Calle Ayacucho al Sur, ingresa al hospital local presentando una lesión punzo cortante en su pierna derecha. Luego de recibir las atenciones médicas correspondientes, esta persona es entrevistada por personal policial sobre lo sucedido, manifestando que solo había sido un accidente doméstico.

Luego, en horas de la noche alrededor de las 23:00 hs. se interviene en calles Troisse y Alippi, por un llamado telefónico que daba cuenta de un inconveniente en el lugar, donde resultara con una lesión en el cuello un joven de 24 años, que fuera trasladado al nosocomio local donde se le recibió declaración de lo sucedido.

Intento de venganza

El mismo daba cuenta que se encontraba en la vía pública, cuando llega el padre de la persona lesionada en su pierna en horas de la mañana, y acusándolo de haber lastimado a su hijo se abalanzó sobre él, causándole una lesión cortante en el cuello lado derecho, sin revestir mayor gravedad.

En los relatos se pudo establecer que el agresor era una persona de unos 47 años quien se conducía en un vehículo pick Up, modelo viejo, el que según relatos alrededor de las 00:40 regresa al barrio raudamente y efectúa un disparo de arma de fuego a una vivienda ubicada sobre calle Troisse entre Alippi y Tropas, en la que se encontraba una persona de 21 años, impactando el disparo sobre la vegetación sin lesionar a persona alguna.

Iniciadas las actuaciones correspondientes a Cargo de la Fiscalía del Dr. Jorge Gutiérrez, este jueves en horas del mediodía se realizaron dos medidas de allanamiento y registro domiciliario, uno de ellos sobre una vivienda ubicada en Ayacucho y Camilo Villagra, y la segunda sobre un campo ubicado en Costa Uruguay Sur, donde se procedió a la detención de una persona de 47 años y se secuestró un elemento punzo cortante que podría estar vinculado a la investigación además de una camioneta marca Ford F100, quedando tanto el detenido como los secuestros a cargo de la UFI en el marco de la investigación por el Delito de Lesiones.